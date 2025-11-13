3

Матч Россия – Перу стал для PARI первым по обороту и третьим по прибыли в ноябре. На победу хозяев пришлось 84% ставок

Букмекеры рассказали, как россияне ставили на матч Россия – Перу.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. Сборная России упустила победу, пропустив на 82-й минуте от Алекса Валеры.

Матч стал самым крупным событием по обороту в ноябре для букмекерской компании PARI и третьим по прибыли, сообщили в пресс-службе букмекера. На победу России пришлось 84% от общего объема ставок на три исхода, на успех перуанцев – чуть более 3%, на ничью – почти 13%.

В Olimpbet рассказали, что крупных выигрышей по этому матчу не было. 87% от общего объема ставок на три исхода пришлись на победу России, 8% - на гостей и лишь 5% - на ничью.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на сегодня
Olimpbet
Ставки на футбол
товарищеские матчи (сборные)
Беттинг-индустрия
logoСборная России по футболу
Ставки на спорт
Букмекеры
logoСборная Перу по футболу
Pari
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Сергеев: «Понижение ключевой ставки положительно повлияет на индустрию. Прогноз на 2026-й – рынок вырастет на 10-15%»
27 минут назад
Дмитрий Сергеев: «Рост серого рынка будет связан не с новыми законами, а скорее с большим количеством самоограниченных»
сегодня, 12:49
Владимир Прокофьев: «Средняя сумма депозита снизилась с 2 704 до 2 587 рублей. С учетом высокой инфляции это тревожный знак для индустрии»
сегодня, 11:56
Растущие налоги, новые законы, снижение реальных доходов населения и конкуренция с нелегальным сектором – причины стагнации букмекерского рынка в России («Ведомости»)
сегодня, 11:43
«Рады, что регуляторы услышали отрасль и приняли единственное верное решение». Первая СРО о смягчении новых налогов для БК
сегодня, 10:48
Миронов раскритиковал Минфин за смягчение налогов для букмекеров: «Чиновники испугались, букмекеры их разжалобили. Правительство чутко прислушалось к тем, кто провоцирует игроманию»
сегодня, 10:21
Число уникальных клиентов букмекерских компаний в России за год снизилось с 5,6 до 5,38 млн человек («Ведомости»)
сегодня, 09:47
Российские букмекеры заработали 316,3 млрд рублей на ставках игроков с января по сентябрь 2025-го. Рост GGR за год замедлился с 36% до 7%
сегодня, 08:29
1,4 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян в букмекерских компаниях с января по сентябрь 2025-го («Ведомости»)
сегодня, 07:54
«Чтобы привлечь Писарского, РФС придумал свои нормы, посчитал себя круче Путина. Футболисты, знайте: если вы заключили пари на щелбан, вас могут отстранить». Юрист игрока о ставочном деле
вчера, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22