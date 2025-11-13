Матч Россия – Перу стал для PARI первым по обороту и третьим по прибыли в ноябре. На победу хозяев пришлось 84% ставок

Букмекеры рассказали, как россияне ставили на матч Россия – Перу.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. Сборная России упустила победу, пропустив на 82-й минуте от Алекса Валеры.

Матч стал самым крупным событием по обороту в ноябре для букмекерской компании PARI и третьим по прибыли, сообщили в пресс-службе букмекера. На победу России пришлось 84% от общего объема ставок на три исхода, на успех перуанцев – чуть более 3%, на ничью – почти 13%.

В Olimpbet рассказали, что крупных выигрышей по этому матчу не было. 87% от общего объема ставок на три исхода пришлись на победу России, 8% - на гостей и лишь 5% - на ничью.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше