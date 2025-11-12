Оганезов о смягчении поправок по налогам для букмекеров: «Рано говорить о компромиссе. Пока он имеет скорее гипотетический характер»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на смягчение поправок по налогам для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Считаю, что рано еще говорить о достигнутом компромиссе, он скорее пока имеет гипотетический характер. Впереди второе чтение в Госдуме, где будут рассмотрены в том числе поправки депутатов.

Кроме того, неправильно рассматривать перспективу реформы налогообложения букмекерского бизнеса в отрыве от ставки налога на игорный бизнес и от налога на прибыль, который составляет 25%.

Букмекерский рынок по показателям 2025 года очевидно уже входит в период предстоящей стагнации и мощного напора нелегального сектора азартных игр, поэтому так или иначе бизнес начнет 2026 год с тяжелым налоговым бременем», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Проект изменений законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров подтвердили два новых налога