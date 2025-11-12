0

В PARI предложили установить «мораторий» на новые налоги для букмекеров

Руслан Медведь высказался о смягчении новых налогов для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Генеральный директор PARI отметил, что новая модель не создает «разрушительной нагрузки на легальный рынок» и позволит букмекерам, особенно небольшим, продолжить работу в правовом поле.

«Новая схема потребует пересмотра бизнес-моделей, более выверенного планирования маркетинговых и спонсорских активностей, выстраивания прозрачных процессов. Однако в отличие от радикальных инициатив, которые могли бы нанести серьезный ущерб рынку, данный подход дает время на адаптацию и формирование устойчивых бизнес-процессов.

Мы хотим, чтобы в будущем был установлен своего рода «мораторий», оптимально на 3-5 лет, на новые резкие изменения», – заявил Медведь.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Pari
Законы
Финансы
Беттинг-эксперты
Руслан Медведь
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Государственная дума
Букмекеры
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Минфин еще не корректировал оценку допдоходов от новых налогов для букмекеров. Оборотный налог заменили на GGR
8 минут назад
Olimpbet о смягчении новых налогов для БК: «Изменения в маркетинге, спонсорстве и других направлениях неизбежны. Мы уже начали корректировать планы»
сегодня, 10:42
Бабаев о том, что «Фонбет» может пересмотреть контракт с ЦСКА из-за новых налогов: «Надеюсь, до этого не дойдет»
сегодня, 10:25
PARI о смягчении налогов для букмекеров: «7% от GGR – компромиссный вариант. Рынок беттинга в России избежит серьезной и разрушительной нагрузки»
сегодня, 09:42
Директор «Центра борьбы с лудоманией»: «Легальный рынок азартных игр в России оценивается в 3 трлн рублей, с учетом теневого оборота – уже 5 трлн»
сегодня, 09:32
Керимов об отстранении 1000+ игроков в Турции за ставки: «Печальная история для турецкого футбола. Очевидно, что федерация пытается очистить чемпионат»
сегодня, 09:15
Оганезов о смягчении поправок по налогам для букмекеров: «Рано говорить о компромиссе. Пока он имеет скорее гипотетический характер»
сегодня, 07:26
Прокофьев о налогах для БК: «7% от GGR вместо 5% c депозитов – оптимальный компромисс законодателей. Букмекеры выживут, но станут еще умнее»
вчера, 16:16
Минфин смягчит поправки по налогам для букмекеров. Вместо 5% с оборота – 7% с GGR
вчера, 15:46
Николай Оганезов: «Нелегальный сектор игорного бизнеса уже преодолел планку в 40% от общего рынка азартных игр»
вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22