В PARI предложили установить «мораторий» на новые налоги для букмекеров

Руслан Медведь высказался о смягчении новых налогов для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Генеральный директор PARI отметил, что новая модель не создает «разрушительной нагрузки на легальный рынок» и позволит букмекерам, особенно небольшим, продолжить работу в правовом поле.

«Новая схема потребует пересмотра бизнес-моделей, более выверенного планирования маркетинговых и спонсорских активностей, выстраивания прозрачных процессов. Однако в отличие от радикальных инициатив, которые могли бы нанести серьезный ущерб рынку, данный подход дает время на адаптацию и формирование устойчивых бизнес-процессов.

Мы хотим, чтобы в будущем был установлен своего рода «мораторий», оптимально на 3-5 лет, на новые резкие изменения», – заявил Медведь.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше