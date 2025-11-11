Прокофьев о налогах для БК: «7% от GGR вместо 5% c депозитов – оптимальный компромисс законодателей. Букмекеры выживут, но станут еще умнее»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев прокомментировал смягчение поправок по налогам для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Возможный налог 7% с GGR вместо 5% с депозитом – оптимальный компромисс законодателей с точки зрения наполнения бюджета и сохранения легальной индустрии беттинга.

По моим подсчетам, при такой налоговой ставке 2024-й год лишь 4 из 15 букмекеров закончили бы в минусе. Но у трех БК этот минус составил бы около 0,1 млрд, минимальное значение.

Да, с 1 января повысится ставка целевых отчислений до 2,25% (вместо 2%), но при грамотной оптимизации и повышении эффективности маркетинговых вложений букмекеры смогут развиваться и поддерживать спорт.

Какие суммы ожидать в 2026-м? Мой прогноз:

1) 35-40 млрд налога – 7% GGR;

2) 45-50 млрд – 2,25% целевых отчислений;

3) 15-20 млрд – 25% налога с прибыли, если его сохранят (а про его отмену пока не писали).

Но посмотрим, каким будет борьба с серым сектором, политическая обстановка (а отключение мобильного интернета бьет и по букмекерам).

Итог: букмекеры выживут, но станут еще умнее и явно учтут подобные внезапные риски при планировании своей деятельности. Гонка бюджетов на ветер «лишь бы не досталось конкуренту» заканчивается», – рассказал Прокофьев Ставкам на Спортсе’’.

