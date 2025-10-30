  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»
0

Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался об индустрии азартных игр.

– iGaming вызывает споры: для одних это технологичный бизнес, для других – «фу, казино». Как вы лично отвечаете себе на вопрос моральной стороны этой индустрии? Где проходит ваша граница допустимого?

– Для себя я отвечаю просто – я занимаюсь e-commerce. Это бизнес, в котором есть продукт, клиенты и рынок.

Если задуматься глобально – а что, сотрудники Coca-Cola чувствуют вину за то, что продают сладкую воду? Вряд ли. Они видят сильный бренд, классную маркетинговую стратегию, и им нравится быть частью этой компании. С нами, наверное, то же самое.

Если начать глубоко копать и думать о последствиях, да – для кого-то наш продукт может стать проблемой. Для кого-то – катастрофой. Но если идти по этой логике, мы должны спросить себя: почему не спасаем планету, не кормим весь мир, не решаем бедность? А ведь большинство из нас об этом не думает.

Человек по природе эгоистичен. И я уважаю тех, кто может сказать: «я выше этого, я не хочу этим заниматься», или тех, кто реально помогает – людям, природе, планете. Я таким людям искренне благодарен. Но я – не из них. Может быть, когда-нибудь стану, но пока я не такой. 

Я не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции». Это все правда, но звучит слишком и правильно, и нечестно. А если честно – я просто понимаю, чем занимаюсь, и не пытаюсь придать этому красивую оболочку, – заявил Сергеев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: 3snet.info
Дмитрий Сергеев
Букмекеры
Беттинг-эксперты
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»
сегодня, 09:58
В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты
сегодня, 09:37
Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)
сегодня, 08:38
Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»
вчера, 14:53
Winline повысил сумму минимального депозита до 500 рублей
вчера, 14:24
ЛДПР о маркировке рекламы букмекеров: «Верим, что сможем защитить граждан, которые участвуют в азартных играх, чтобы улучшить финансовое положение»
вчера, 13:58
Дмитрий Сергеев: «Рынок азартных игр не умрет, но так хорошо, как было раньше, уже не будет»
вчера, 12:09
В Госдуме предложили увеличить в 100 раз штраф за прием ставок у лиц из реестра самозапрета
вчера, 10:33
В Москве начался суд над гендиректором БК «Мелбет» Ляпустиным. Его обвиняют в хищении 90 млн рублей
вчера, 08:59
«Даю 20%, что арбитры РПЛ делают ставки. 80% – они просто некомпетентные и необразованные, не готовы судить на высшем уровне». Попов о судьях
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо