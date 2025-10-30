Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался об индустрии азартных игр.

– iGaming вызывает споры: для одних это технологичный бизнес, для других – «фу, казино». Как вы лично отвечаете себе на вопрос моральной стороны этой индустрии? Где проходит ваша граница допустимого?

– Для себя я отвечаю просто – я занимаюсь e-commerce. Это бизнес, в котором есть продукт, клиенты и рынок.

Если задуматься глобально – а что, сотрудники Coca-Cola чувствуют вину за то, что продают сладкую воду? Вряд ли. Они видят сильный бренд, классную маркетинговую стратегию, и им нравится быть частью этой компании. С нами, наверное, то же самое.

Если начать глубоко копать и думать о последствиях, да – для кого-то наш продукт может стать проблемой. Для кого-то – катастрофой. Но если идти по этой логике, мы должны спросить себя: почему не спасаем планету, не кормим весь мир, не решаем бедность? А ведь большинство из нас об этом не думает.

Человек по природе эгоистичен. И я уважаю тех, кто может сказать: «я выше этого, я не хочу этим заниматься», или тех, кто реально помогает – людям, природе, планете. Я таким людям искренне благодарен. Но я – не из них. Может быть, когда-нибудь стану, но пока я не такой.

Я не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции». Это все правда, но звучит слишком и правильно, и нечестно. А если честно – я просто понимаю, чем занимаюсь, и не пытаюсь придать этому красивую оболочку, – заявил Сергеев.