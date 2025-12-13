Букмекеров обяжут выплачивать выигрыши после каждого пари при самозапрете

В Госдуме предложили ряд поправок перед вторым чтением законопроекта №681514-8 о создании в России реестра самоисключения игроков.

Одна из поправок обязывает букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари, если игрок установит самозапрет.

Таким образом, букмекеры не смогут зачислять выигрыши на внутриигровой счет, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока через ЦУПИС.

Поправки к законопроекту рассмотрят во втором чтении 16 декабря.

