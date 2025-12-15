0

Владимир Прокофьев: «У букмекера может быть минусовой месяц, но на дистанции он все равно будет в плюсе»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев рассказал, может ли один игрок разорить букмекера.

– Если игрок разоряет букмекера тем, что постоянно грузит крупные суммы на фаворитов с маленьким коэффициентом, может ли букмекер отменить такого клиента?

– Вопрос хороший! Сам факт разорения крупными ставками на фаворита на длинной дистанции практически нереален. На короткой – да, такое бывает. На длинной – у БК математическое преимущество.

«Реал», «Барса», «Бавария», ПСЖ, «Арсенал», «Ман Сити» – у всех регулярно бывают осечки. Топ-клубы даже во внутренних турнирах редко выигрывают в 30 турах, а в Лиге чемпионов и подавно. Поэтому шансов с такой стратегией мало.

Если клиент регулярно начнет на этом выигрывать – он все равно не разорит БК. Даже если он VIP-клиент (то есть делает очень крупные ставки). Клиентов много, они делают разные ставки, а математическое преимущество (маржа) на стороне букмекера.

– БК в теории не может уйти в минус?

– Конкретный матч, неделя или даже месяц может быть минусовым для компании, но на дистанции года БК все равно в плюсе. По итогам 2024 года средний GGR легальных букмекеров – 23%. Это разница между депозитами и выводами.

То есть в среднем, если несколько игроков в сумме внесли на счета 1 млн, то вывели 770 тысяч. Отдельные клиенты могут быть в плюсе, но 230 тысяч осталось в БК.

– Переживает ли букмекер, если ставка сыграла у большого числа людей? Условно, все грузанули на «Реал», и он победил. Или оборот компании позволяет об этом даже не думать?

– Если это финал ЛЧ, ЧМ или Евро, где общие обороты максимальные за год, то победа фаворита при результативном матче – это большой удар по финансовому результату.

В теории у БК может быть минусовой месяц. Но на дистанции букмекер все равно будет в плюсе, – заявил Прокофьев в интервью блогу «Спортивный маркетолог» на Спортсе’’.

«Букмекерам невыгодны лудоманы». Как устроен беттинг в России?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
