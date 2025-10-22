Депутат Панеш: «5% налога на игорный бизнес и 25% на прибыль БК обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который имеет высокую доходность и низкую налоговую нагрузку»

Депутат Каплан Панеш объяснил необходимость введения новых налогов для букмекеров.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

«Важно отметить, что введение налога на игорный бизнес в размере 5% и введение налога на прибыль букмекерских контор в размере 25% обеспечит прозрачность игорного бизнеса, который имеет высокую доходность и низкую налоговую нагрузку», – заявил представитель партии ЛДПР на пленарном заседании Госдумы.

Ожидается, что налоги для БК принесут в бюджет около 317 млрд рублей за три года.

