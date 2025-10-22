Проект изменений законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров подтвердили два новых налога

Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.



В голосовании принял участие 401 депутат: 319 поддержали законопроект, 82 воздержались, голосов против нет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о важности диалога с деловым сообществом.

«Мы получили обращения делового сообщества, выслушали, вышли на определенные решения. Нужно выйти на приемлемые компромиссы. Чтобы развивали экономику, чтобы страна становилась сильнее.

Нужно сделать все, чтобы предложения ко второму чтению выслушали, постарались учесть.

Понимаем вызовы», – заключил председатель Госдумы.



Не поддержала изменения партия КПРФ.

