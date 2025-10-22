  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Проект изменений законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров подтвердили два новых налога
6

Проект изменений законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров подтвердили два новых налога

Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль. 

В голосовании принял участие 401 депутат: 319 поддержали законопроект, 82 воздержались, голосов против нет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о важности диалога с деловым сообществом.

«Мы получили обращения делового сообщества, выслушали, вышли на определенные решения. Нужно выйти на приемлемые компромиссы. Чтобы развивали экономику, чтобы страна становилась сильнее.

Нужно сделать все, чтобы предложения ко второму чтению выслушали, постарались учесть.

Понимаем вызовы», – заключил председатель Госдумы.

Не поддержала изменения партия КПРФ.

Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Георгий Шаков
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Финансы
Букмекеры
Законы
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Проект трехлетнего федерального бюджета принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров вводят два новых налога: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль
42сегодня, 11:10
Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»
135сегодня, 10:51
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вовлечение детей в азартные игры
1сегодня, 10:35
Умар Кремлев: «Сегодня налоги от букмекеров поднялись почти в 100 раз. Этот рынок стал прозрачным»
24сегодня, 09:58
Директор по маркетингу BetBoom LatAm о партнерстве с UFC: «Вертикаль ставок на MMA в Латинской Америке остается недоразвитой, что дает нам явное преимущество первопроходца»
сегодня, 09:14
Olimpbet стал партнером хоккейного СКА
2вчера, 14:04
«Инициатива логична, но возникает вопрос, почему она изначально не встроена в новую налоговую реформу». Давыдов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей
вчера, 10:28
Оганезов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей до 10 тысяч рублей: «Порог в 4 тысячи ни разу не менялся за 20 лет. Логичнее поднять его до 15 тысяч»
вчера, 09:45
«Времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, а казино соседствовали с жилыми домами, давно прошли». Глава Республики Алтай о создании игорной зоны в регионе
вчера, 09:26
Срок проведения лотерей «Столото» продлен до 2044 года. Их организаторы – Минспорт и Минфин
вчера, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
112 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
911 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
39 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо