  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»
0

Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»

Психиатр-нарколог Александр Ковтун считает, что маркировка рекламы азартных игры не поможет в борьбе с лудоманией.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе и в пунктах приема ставок. Также на главной странице сайта БК и в ППС должна быть размещена информация о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«Если игровая зависимость сформировалась, то подобное информирование человек не примет во внимание.

А что касается тех, кто еще не приступил к азартным играм и не попробовал, то тут тоже есть риски. Запретный плод сладок, а молодежь хочет в жизни все попробовать. Поэтому эта профилактика сомнительная. Те, кто вносит данные предложения, больше интересуются юридической стороной вопроса, а не медицинской частью.

Лудомания – это одна из серьезных зависимостей, которая не обошла даже наших великий писателей, например, Федора Достоевского, Льва Толстого... Они понесли значительные потери.

Проблема реабилитации актуальна во всем мире. К сожалению, одинаково эффективного метода лечения сейчас нет», – заявил Ковтун.

«Я не подлец, а только страстный игрок». Достоевский – главный русский лудоман

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: НСН
Финансы
Ставки на спорт
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Государственная дума
Ставки на сегодня
Законы
Лудомания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»
51 минуту назад
В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты
сегодня, 09:37
Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)
сегодня, 08:38
Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»
вчера, 14:53
Winline повысил сумму минимального депозита до 500 рублей
вчера, 14:24
ЛДПР о маркировке рекламы букмекеров: «Верим, что сможем защитить граждан, которые участвуют в азартных играх, чтобы улучшить финансовое положение»
вчера, 13:58
Дмитрий Сергеев: «Рынок азартных игр не умрет, но так хорошо, как было раньше, уже не будет»
вчера, 12:09
В Госдуме предложили увеличить в 100 раз штраф за прием ставок у лиц из реестра самозапрета
вчера, 10:33
В Москве начался суд над гендиректором БК «Мелбет» Ляпустиным. Его обвиняют в хищении 90 млн рублей
вчера, 08:59
«Даю 20%, что арбитры РПЛ делают ставки. 80% – они просто некомпетентные и необразованные, не готовы судить на высшем уровне». Попов о судьях
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо