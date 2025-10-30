Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»

Психиатр-нарколог Александр Ковтун считает, что маркировка рекламы азартных игры не поможет в борьбе с лудоманией.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе и в пунктах приема ставок. Также на главной странице сайта БК и в ППС должна быть размещена информация о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«Если игровая зависимость сформировалась, то подобное информирование человек не примет во внимание.

А что касается тех, кто еще не приступил к азартным играм и не попробовал, то тут тоже есть риски. Запретный плод сладок, а молодежь хочет в жизни все попробовать. Поэтому эта профилактика сомнительная. Те, кто вносит данные предложения, больше интересуются юридической стороной вопроса, а не медицинской частью.

Лудомания – это одна из серьезных зависимостей, которая не обошла даже наших великий писателей, например, Федора Достоевского, Льва Толстого... Они понесли значительные потери.

Проблема реабилитации актуальна во всем мире. К сожалению, одинаково эффективного метода лечения сейчас нет», – заявил Ковтун.

«Я не подлец, а только страстный игрок». Достоевский – главный русский лудоман