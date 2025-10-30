Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)
Сразу семь букмекеров попали в рейтинг крупнейших российских компаний по объему выручки – «РБК 500».
Лидером по выручке за 2024-й год среди букмекеров стал «Фонбет» с показателем 608,8 млрд рублей. Компания заняла 42-е место в общем рейтинге.
В топ-100 крупнейших компаний России по выручке также вошли Winline (54-е место, 415 млрд рублей) и BetBoom (89-е, 227,2 млрд)
Топ-500 крупнейших компаний России по выручке:
1. «Газпром» – 10,7 трлн рублей
2. «Роснефть» – 10,1 трлн
3. «Сбербанк» – 9,4 трлн
4. «Лукойл» – 6,7 трлн
5. «ВТБ» – 4,7 трлн
42. «Фонбет» – 608,8 млрд
54. Winline – 415 млрд
89. BetBoom – 227,2 млрд
160. PARI – 133,2 млрд
171. «Лига Ставок» – 117,7 млрд
282. Olimpbet – 69,2 млрд
294. БЕТСИТИ – 67,2 млрд
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
