Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)

Сразу семь букмекеров попали в рейтинг крупнейших российских компаний по объему выручки – «РБК 500».

Лидером по выручке за 2024-й год среди букмекеров стал «Фонбет» с показателем 608,8 млрд рублей. Компания заняла 42-е место в общем рейтинге.

В топ-100 крупнейших компаний России по выручке также вошли Winline (54-е место, 415 млрд рублей) и BetBoom (89-е, 227,2 млрд)

Топ-500 крупнейших компаний России по выручке:

1. «Газпром» – 10,7 трлн рублей

2. «Роснефть» – 10,1 трлн

3. «Сбербанк» – 9,4 трлн

4. «Лукойл» – 6,7 трлн

5. «ВТБ» – 4,7 трлн

42. «Фонбет» – 608,8 млрд

54. Winline – 415 млрд

89. BetBoom – 227,2 млрд

160. PARI – 133,2 млрд

171. «Лига Ставок» – 117,7 млрд

282. Olimpbet – 69,2 млрд

294. БЕТСИТИ – 67,2 млрд