  • Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»


Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»

Клинический психолог и исследователь игровой зависимости Денис Автономов высказался о рекламе букмекерских компаний в России.

– Судя по рекламе в интернете и на улицах больших городов, наше общество переживает бум букмекерских контор. Они повсюду – на огромных баннерах, на федеральных каналах, даже каршеринги обклеивают рекламой ставок на спорт. Как это сказывается на росте зависимости от азартных игр?

– Ситуация действительно напоминает расцвет игровой индустрии середины 2000-х, когда в какой-то момент в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе, а количество игорных клубов не поддавалось исчислению – по несколько у каждого выхода из метро. Но на мой взгляд, катастрофа все-таки была тогда, а не сейчас.

Международные данные связывают рост онлайн-ставок в первую очередь с пандемией и вынужденной изоляцией. По Англии, например, в первые месяцы карантина рост прибыли букмекеров от ставок на киберспорт был 3000%.

У нас также огромную роль в популяризации онлайн-ставок сыграл чемпионат мира по футболу 2018 года.

Важные моменты в понимании популярности азартных игр в России – их легальность, доступность и широкая реклама. Интересно, что когда обсуждали белые списки сайтов на случай блокировки интернета, то в них, среди сайтов госуслуг, больниц, банков, была букмекерская компания. Получается, с точки зрения государства – это жизненно необходимая инфраструктура, – заявил Автономов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Сноб»
