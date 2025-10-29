Winline повысил сумму минимального депозита до 500 рублей
Минимальный депозит в букмекерской компании WInline увеличился до 500 рублей.
«Winline повысил сумму минимального депозита! Теперь пополнить счет в этой БК можно от 500 рублей. У конкурентов эта сумма составляет 100 или 10 рублей.
Думал, дело в экономии на эквайринге. Но нет, от разных источников информация, что комиссия – процент от суммы, и разницы нет.
Другая гипотеза – привязка к welcome-офферу и буст депозитов:
Новичкам для фрибета 3000 нужно внести от 500 рублей, сразу все сходится;
Оптимизация маркетинговых расходов – без мелких депозитов «в зачет» идет только более качественный трафик.
Жду подобных шагов от других БК», – написал в телеграме беттинг-эксперт Спортса” Владимир Прокофьев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости