Winline повысил сумму минимального депозита до 500 рублей

Минимальный депозит в букмекерской компании WInline увеличился до 500 рублей.

«Winline повысил сумму минимального депозита! Теперь пополнить счет в этой БК можно от 500 рублей. У конкурентов эта сумма составляет 100 или 10 рублей.

Думал, дело в экономии на эквайринге. Но нет, от разных источников информация, что комиссия – процент от суммы, и разницы нет.

Другая гипотеза – привязка к welcome-офферу и буст депозитов:

Новичкам для фрибета 3000 нужно внести от 500 рублей, сразу все сходится;

Оптимизация маркетинговых расходов – без мелких депозитов «в зачет» идет только более качественный трафик.

Жду подобных шагов от других БК», – написал в телеграме беттинг-эксперт Спортса” Владимир Прокофьев.