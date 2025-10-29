Дмитрий Сергеев: «Рынок азартных игр не умрет, но так хорошо, как было раньше, уже не будет»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил перспективы развития рынка азартных игр в интернете.

– Куда, на ваш взгляд, движется индустрия? Мы видим повсеместное регулирование, усиление требований, где-то – полные запреты.

– Если говорить про российский рынок – мы еще пару лет назад на стратегической сессии предсказывали, что ставки отчислений поднимут, налоговую базу увеличат, а букмекеры начнут демпинговать маржинальность, чтобы удержать беттинг-аудиторию. Так и случилось.

Если смотреть глобально – Google уже закрутил гайки, и Facebook* пойдет тем же путем. Как только у них выровняются финансовые показатели, они начнут активно душить серый трафик с помощью искусственного интеллекта, как это сделал Google. Не потому, что они вдруг решили «за честность» – просто пока серая выручка им выгодна.

Они прекрасно знают, какой трафик идет через них, и сознательно это терпят. Но как только появятся новые инструменты монетизации и им больше не нужно будет «поддерживать» нелегальный сегмент, – лавочку прикроют. Думаю, года через два.

А если говорить шире – поисковики в привычном виде исчезнут. AI заменит поиск, потому что крупным корпорациям нужно не просто давать ответы, а контролировать, что именно человек ищет.

Ну и про регулирование – тут все просто. iGaming всегда был «лакомым» сектором для налогов, и государства будут продолжать закручивать гайки. Ни один GEO не устоит перед соблазном обложить эту индустрию по максимуму.

Так что – да, легко уже не будет. Рынок iGaming не умрет, но так хорошо, как было раньше, не будет, – заявил Сергеев.

*продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.