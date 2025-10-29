В Госдуме предложили увеличить в 100 раз штраф за прием ставок у лиц из реестра самозапрета

Штрафы за прием ставок от лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, могут увеличиться в 100 раз.

Ранее законопроект о штрафах за прием ставок у самоисключенных игроков был принят Госдумой в первом чтении. Согласно законопроекту, за прием ставок от такого игрока на должностное лицо будет накладываться штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на компанию – от 50 до 100 тысяч.

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко разработал поправки ко второму чтению законопроекта. Депутат предложил увеличить указанные штрафы до суммы от 1 до 3 млн рублей для должностных лиц и от 5 до 10 млн рублей для компаний.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.