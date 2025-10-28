Тукманов о том, что у 65% арбитров в Турции есть аккаунты в БК: «Могу предположить, что судьи РПЛ тоже делают ставки»

Александр Тукманов считает, что футбольные судьи в России могут делать ставки.

Ранее стало известно, что 371 из 571 действующих футбольных арбитров в Турции имеют аккаунты в букмекерских компаниях, а 152 судьи активно делают ставки.

«Это бомба, неожиданная информация. Чтобы организовать такое расследование, нужна смелость, они не побоялись вынести сор из избы. Опубликовали – молодцы. Если они доказали такое, значит, это было.

Федерация вместе с правоохранительными органами недосмотрела за судьями, теперь надо разбираться и не бояться правды. Такое есть не только в Турции, предполагаю, что грешат и в других федерациях.

Делают ли ставки судьи в России или нет – предположить можно всякое. Но если футболисты делают ставки, то можно предположить, что и судьи небезгрешны.

На уровне РПЛ? Могу предположить. К работе судей есть вопросы у футболистов, специалистов, журналистов, тренеров. Да, можно говорить о человеческом факторе, что судьи могут ошибаться. Но они трактуют правила по-разному. Даже один и тот же арбитр может трактовать эпизоды по-разному. Есть проблемы.

Есть над чем подумать федерации, лиге и правоохранительным органам», – сказал бывший президент «Торпедо», экс-генеральный директор РФС.