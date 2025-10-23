Будущее Малика Бизли зависит от заявления Министерства юстиции. Сегодня будет объявлено о «многочисленных арестах» по делу о нелегальных ставках (Пабло Торре)

Сегодня стает известно, будет ли арестован Малик Бизли по делу о нелегальных ставках.

Минюст США проведет пресс-конференцию в 10:00 по восточному времени (17:00 МСК), на которой будет объявлено о «многочисленных арестах в рамках схем по нелегальным ставкам и проведению покерных игр».

Еще до начала пресс-конференции стало известно о двух арестах по делу о нелегальных ставках и покере – тренера «Портленда» Чонси Биллапса и защитник «Майами» Терри Розира.

По данным инсайдера Пабло Торре, от заявления Министерства юстиции зависит будущее Малика Бизли, которого подозревают в участии в мошеннической схеме со ставками. Ранее баскетболист заявлял , расследование ФБР в отношении него закончено.

Баскетболист «Майами» Терри Розир был арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках

ФБР арестовала тренера «Портленда» Чонси Биллапса по делу о нелегальном покере, связанном с мафией