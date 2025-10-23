16

2,5 трлн рублей – годовой оборот букмекерского рынка в России. 3+ трлн – оборот онлайн-казино (Умар Кремлев)

Умар Кремлев поделился данными о годовом обороте легальных букмекерских компаний и нелегальных онлайн-казино в России.

«Оборот интернет-казино сегодня даже больше, чем оборот букмекеров. Оборот букмекерского рынка – около 2,5 триллиона рублей в год, оборот онлайн-казино – 33,8 триллиона.

Представляете, насколько азартные люди, что они находят всякие лазейки, чтобы попытаться выиграть быстрые деньги [через онлайн-казино]. Конечно, надо, чтобы все-таки государство урегулировало, и чтобы это все нелегальное убралось.

В ближайшее время все равно появится закон и поправки, потому что это нельзя этого допускать», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: RTVI
Финансы
logoУмар Кремлев
Ставки на спорт
Казино
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Бет-М» о новых налогах для букмекеров: «Формирование стратегии началось до появления предложений, но рынок всегда был динамичным, поэтому мы готовы адаптироваться»
сегодня, 09:56
«Бет-М» о выходе на букмекерский рынок: «Уверены, что найдем свою аудиторию и место в индустрии»
сегодня, 08:27
В России запустился новый легальный букмекер – «Бет-М»
сегодня, 07:07
Polymarket и Kalshi стали официальными партнерами НХЛ
вчера, 21:23
Депутат Панеш: «5% налога на игорный бизнес и 25% на прибыль БК обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который имеет высокую доходность и низкую налоговую нагрузку»
вчера, 20:19
Александр Гурьянов о контракте Olimpbet и СКА: «В начале года клуб ходил с предложением 250 млн рублей. БК не заинтересовались – СКА, скорее всего, сделал дисконт»
вчера, 19:42
Проект изменений законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров подтвердили два новых налога
вчера, 16:35
Проект трехлетнего федерального бюджета принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров вводят два новых налога: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль
вчера, 11:10
Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»
вчера, 10:51
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вовлечение детей в азартные игры
вчера, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо