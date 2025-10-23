2,5 трлн рублей – годовой оборот букмекерского рынка в России. 3+ трлн – оборот онлайн-казино (Умар Кремлев)

Умар Кремлев поделился данными о годовом обороте легальных букмекерских компаний и нелегальных онлайн-казино в России.

«Оборот интернет-казино сегодня даже больше, чем оборот букмекеров. Оборот букмекерского рынка – около 2,5 триллиона рублей в год, оборот онлайн-казино – 33,8 триллиона.

Представляете, насколько азартные люди, что они находят всякие лазейки, чтобы попытаться выиграть быстрые деньги [через онлайн-казино]. Конечно, надо, чтобы все-таки государство урегулировало, и чтобы это все нелегальное убралось.

В ближайшее время все равно появится закон и поправки, потому что это нельзя этого допускать», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

