24

Глава Минфина Силуанов: «Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года»

Антон Силуанов прокомментировал введение новых налогов для букмекеров.

Ранее Правительство одобрило законопроект Минфина о налоговой реформе для букмекеров: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

«Введение налога на прибыль организаций, а также налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний.

Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

По предварительным подсчетам, введение данных мер может принести федеральному бюджету от налога на прибыль организаций около 17 млрд рублей за три года. Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года», – сообщил глава Минфина Силуанов.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Букмекеры
Ставки на спорт
Законы
Беттинг-индустрия
Финансы
Ставки на сегодня
ТАСС
бизнес
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму. Для букмекеров вводят два новых налога: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль
9 минут назад
Глава ВЦИОМ о новых налогах для букмекеров: «Выбрана достаточно лояльная ставка. При высокой возникнет соблазн уйти в тень»
24 минуты назад
Константин Генич: «Болельщики в России повернуты на заговорах – думают, что в матчах «Зенита» и «Оренбурга» все понятно. Это приводит к недоверию и мыслям, что ставить на РПЛ – зашквар»
6326 сентября, 13:35
Генич о ставках: «Пытался отыграться и становился колючим – жене доставалось, с детьми не общался, закрывался в комнате. Хорошо, что семья не ушла, что дети от меня не отказались»
8626 сентября, 12:21
Глава Ассоциации интерактивной рекламы: «Запрещать рекламу БК нельзя. Это понесет большие убытки для спортивной индустрии и рекламных площадок»
126 сентября, 11:17
В Совфеде считают, что легальные букмекеры не исчезнут: «Это просто страшилки. Повышение налогов – правильное решение, БК будет сложно скрыться от налоговой»
1626 сентября, 09:34
Новые налоги для букмекеров принесут бюджету почти 300 млрд рублей за три года (Минфин)
8426 сентября, 08:01
Депутат Миронов назвал «полумерами» новые налоги для БК: «От казино и букмекеров не убудет. Они запросто могут поделиться с бюджетом сверхприбылями»
18726 сентября, 07:08
Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров
4925 сентября, 18:55
Михаил Дегтярев: «Федерациям не стоит рассчитывать на финансирование профессионального спорта за счет отчислений от букмекеров»
2525 сентября, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
В Нидерландах все легальные казино используют манипуляции. Игроков вынуждают тратить больше времени и денег (Behavioural Insights)
1вчера, 15:30
«Лига Ставок» выплатила 364 млн рублей в рамках акции «Новый Джекпот»: 113 новых миллионеров
26 сентября, 11:12Промо
«Самое важное – чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию» – Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев
25 сентября, 10:57Промо
Сергей Игнашевич: «В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером»
24 сентября, 14:51Промо
«Лига Тур»: в Санкт-Петербург за фрибетом до 100 000 рублей
23 сентября, 17:48Промо
Руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ: «Букмекеры – создатели событий, катализаторы эмоций и партнеры по развитию для клубов и городов»
23 сентября, 13:41Промо
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50