Глава Минфина Силуанов: «Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года»

Антон Силуанов прокомментировал введение новых налогов для букмекеров.

Ранее Правительство одобрило законопроект Минфина о налоговой реформе для букмекеров: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

«Введение налога на прибыль организаций, а также налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний.

Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

По предварительным подсчетам, введение данных мер может принести федеральному бюджету от налога на прибыль организаций около 17 млрд рублей за три года. Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года», – сообщил глава Минфина Силуанов.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?