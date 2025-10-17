Белянин о налогах для БК с депозитов россиян: «Где хотят задушить рынок – там налоги с депозитов. Где хотят регулировать, но сохранить бизнес – с GGR»

Автор телеграм-канала Menace Chief и подкаста 15М Дмитрий Белянин высказался о системе налогообложения букмекеров в России.

На данным момент БК платят целевые отчисления по ставке 2% от депозитов игроков, также планируется введение дополнительного налога в размере 5% от депозитов. Первая СРО предлагает пересмотреть предложение Минфина и собирать налоги с GGR (Gross Gaming Revenue) – разницы между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами.

«Налог с GGR – это про реальный доход, то есть про ценность, которую оператор извлекает. Это честный и прозрачный подход, на мой взгляд.

Налог с депозитов – это уже принципиальная атака на кэшфолл. Ты платишь с оборота, который не факт, что станет выручкой. Особенно в ставках на спорт, где маржа ниже, что бьет по бизнесу сильнее, чем кажется.

Налог с GGR популярнее в той же Европе, потому что это зрелая и логичная модель. Она отражает реальный заработок, дает предсказуемость, позволяет индустрии развиваться. Где хотят задушить рынок, то там налоги с депозитов, а где хотят регулировать, но сохранить бизнес, – GGR».

