РФС отстранил арбитра МФЛ и ЮФЛ Чалабяна на 3 года за попытку организации договорного матча

Судья ЮФЛ и МФЛ Хорен Чалабян дисквалифицирован на три года за попытку организации договорного матча.

«Рассмотрели дело по попытке организации договорных матчей в ЮФЛ и МФЛ. Это был судья Чалабян Хорен Ашотович, арбитр ЮФЛ, МФЛ и Федерации футбола Московской области.

Попытка оказания противоправного влияния на результат матча между командами «Краснодар‑М» и «Урал‑М». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Это матч под эгидой РФС. Департамент защиты игры провел расследование и представил документы в КДК.

Чалабян признал факт участия в договорном матче в качестве посредника. Санкция – за попытку организации договорного матча запретить Чалабяну заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 3 года с сегодняшнего дня. Он может это обжаловать», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Матч ТВ»
