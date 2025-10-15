Оганезов о предложении Минфина открыть новую игорную зону в России: «Политика борьбы с лудоманией – популизм. Государство исходит из того, какие налоги можно наложить»

Николай Оганезов прокомментировал расширение игорных зон в России на фоне ужесточения законодательства в отношении букмекеров и борьбы с лудоманией.

Ранее Минфин подготовил законопроект с предложением создать игорную зону на территории Республики Алтай.

– Ограничения, налог на лудоманию, самозапрет на азартные игры – один посыл государства. С другой стороны – расширение игорных зон. Нет ли здесь противоречия?

– Никакого противоречия нет, потому что во многом эта политика с лудоманией – политический популизм. Многие не совсем добросовестно используют это, так как на самом деле в стране нет статистики по лудоманам – совершенно никакой статистики.

И вот это вот оперирование количеством заболевших идет, как говорится, совсем уж от вольного. А государство к этому подходит более взвешено и исходит из того, какие налоги, фискальные обременения можно наложить на организатора азартных игр. Вот и вся разница, – заявил советник гендиректора БК «Фонбет».

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?