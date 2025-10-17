Николай Оганезов: «Не менее 150 тысяч человек в России подключат самозапрет на азартные игры в первый месяц»

Николай Оганезов оценил эффективность законопроекта о самозапрете на азартные игры.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

«На сегодняшний день институт самозапрета азартных игр – самый эффективный инструмент по ограничению лудомании. Как только закон вступит в силу, ожидается, что в первый месяц не менее 150 тысяч человек в России подключат этот режим самоограничения.

Я думаю, это достаточно эффективно, и этот инструмент профилактики обязательно будет работать», – заявил советник гендиректора БК «Фонбет» в эфире «Радио России».

Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

