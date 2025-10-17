Внука экс-игрока «МЮ» Макари за ставки на футбол, дартс и скачки условно отстранили от футбола на 3 месяца

Защитник «Ноттс Каунти » Льюис Макари получил условную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила внука экс-игрока «МЮ » Лу Макари в 354 нарушениях регламента о ставках за период с 25 февраля 2020 года по 4 декабря 2022-го и отстранила его от футбола на 3 месяца условно. Также игрок оштрафован на 750 фунтов.

Нарушения касаются ставок на футбол, которые он делал во время выступления за «Сток Сити », а также пари на дартс и скачки.

Комиссия установила, что 23-летний футболист потратил на ставки около 3 000 фунтов. Также установлено, что Макари не принимал участия ни в одном из 44 матчей «Сток Сити», на которые делал ставки.

Игрок признал вину в нарушениях регламента о ставках и раскаялся.

«Я понимаю, что сейчас, когда я выступаю в профессиональном футболе и играю в английских лигах, мне вообще запрещено ставить на футбол.

Я больше никогда не поставлю на футбол, пока сам играю. Я знаю, что не должен был этого делать», – заявил Макари.