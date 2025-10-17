Внука экс-игрока «МЮ» Макари за ставки на футбол, дартс и скачки условно отстранили от футбола на 3 месяца
Защитник «Ноттс Каунти» Льюис Макари получил условную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила внука экс-игрока «МЮ» Лу Макари в 354 нарушениях регламента о ставках за период с 25 февраля 2020 года по 4 декабря 2022-го и отстранила его от футбола на 3 месяца условно. Также игрок оштрафован на 750 фунтов.
Нарушения касаются ставок на футбол, которые он делал во время выступления за «Сток Сити», а также пари на дартс и скачки.
Комиссия установила, что 23-летний футболист потратил на ставки около 3 000 фунтов. Также установлено, что Макари не принимал участия ни в одном из 44 матчей «Сток Сити», на которые делал ставки.
Игрок признал вину в нарушениях регламента о ставках и раскаялся.
«Я понимаю, что сейчас, когда я выступаю в профессиональном футболе и играю в английских лигах, мне вообще запрещено ставить на футбол.
Я больше никогда не поставлю на футбол, пока сам играю. Я знаю, что не должен был этого делать», – заявил Макари.