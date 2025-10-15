Госдума приняла законопроект о штрафах за прием ставок у лиц из реестра самозапрета в первом чтении

Законопроект о штрафах за прием ставок у самоисключенных игроков принят Госдумой в первом чтении.

Согласно законопроекту, за прием ставок от такого игрока на должностное лицо будет накладываться штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на компанию – от 50 до 100 тысяч. Аналогичные штрафы предлагается ввести за отправку самоисключенным сообщений рекламного характера.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?