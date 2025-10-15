0

Госдума приняла законопроект о штрафах за прием ставок у лиц из реестра самозапрета в первом чтении

Законопроект о штрафах за прием ставок у самоисключенных игроков принят Госдумой в первом чтении.

Согласно законопроекту, за прием ставок от такого игрока на должностное лицо будет накладываться штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на компанию – от 50 до 100 тысяч. Аналогичные штрафы предлагается ввести за отправку самоисключенным сообщений рекламного характера.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Система обеспечения законодательной деятельности
Государственная дума
Беттинг-индустрия
Законы
Букмекеры
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Новая игорная зона в Республике Алтай может принести в бюджет от 80 до 120 млн рублей в год
сегодня, 10:26
Оганезов о предложении Минфина открыть новую игорную зону в России: «Политика борьбы с лудоманией – популизм. Государство исходит из того, какие налоги можно наложить»
сегодня, 09:13
Дюков о новых налогах для букмекеров: «Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению поступлений в российский спорт»
15сегодня, 08:15
Гендиректор PARI о ставках на киберспорт: «В этом сегменте почти нет тех, кто относится к беттингу неправильно. Нет истории про «заработать на ставках», ребята очень осознанны»
вчера, 18:44
Первая СРО попросила АП, Госдуму и Минспорта пересмотреть новые налоги для букмекеров: «Законопроект делает бизнес убыточным и создает условия для перехода игроков к нелегалам»
50вчера, 13:06
Краснов о контрактах Winline и «Фонбет» с Роналдиньо и Пирло: «Важно выбрать футболиста с репутацией, чтобы болельщик воспринимал его как своего – неважно, за какой клуб ты болеешь»
2вчера, 11:29
Минфин предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай
вчера, 09:26
БЕТСИТИ рассчитал выигрышем все ставки на ничью СКА и «Автомобилиста» в основное время. Победная шайба петербуржцев была засчитана ошибочно
2вчера, 08:59
Правительство одобрило законопроект о штрафах до 7 млн рублей за скрытую рекламу азартных игр
вчера, 08:10
Экс-глава спонсорства BetBoom о букмекерах: «Отдельно закупать рекламу на ТВ в несколько раз дороже, чем делать активации через контракты с зарубежными клубами»
13 октября, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
11 295 зрителей посетили Финал WINLINE Кубка России среди женских команд
сегодня, 10:50Промо
Питер рулит: стартовал розыгрыш нового Mercedes-Benz E-Class от «Лиги Ставок»
сегодня, 07:00Промо
Поймай фрибет с BetBoom PAL
вчера, 14:38Промо
800 000 фрибетов за NHL от BetBoom
вчера, 10:34Промо
Итоги второго уикенда 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
13 октября, 13:25Промо
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
811 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
39 октября, 08:30Фото