На Кипре застрелили президента «Кармиотиссы», которую тренировал Кержаков. Возможный мотив – ставки и договорные матчи (Cyprus Mail)

На Кипре убили президента «Кармиотиссы» Ставроса Демосфенуса.

В 49-летнего бизнесмена выстрелили несколько раз возле дома, когда он садился в автомобиль. Сын пострадавшего попытался доставить его в больницу, однако Демосфенус скончался по пути на трассе.

По данным Cyprus Mail, полиция считает убийство преднамеренным и рассматривает версию о заказном убийстве.

Кипрские СМИ сообщают, что один из возможных мотивов – договорные матчи и ставки. «Кармиотисса» фигурировала в отчетах УЕФА о потенциально договорных матчах, а самого Демосфенуса связывают с букмекерской компанией Pin-Up.

С февраля по апрель 2023 года «Кармиотиссу» тренировал Александр Кержаков. Он покинул клуб спустя 6 матчей после назначения из-за конфликта с руководством.

«В наши ворота назначалось очень много пенальти». Кержаков – о слухах про договорные матчи на Кипре