Гендиректор PARI о лудомании: «Букмекерскому рынку нужны технологии, позволяющие выявлять отклонения на ранней стадии»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь рассказал, какие продуктовые решения могут быть интересны для букмекеров в ближайшие годы.

«Ответственная игра – тренд, определяющий ближайшие годы в индустрии беттинга. У индустрии есть регулятор, и его беспокоит перекос в действиях игроков, которые заигрываются – это называется лудомания.

Букмекерскому рынку нужны технологии, позволяющие выявлять отклонения на ранней стадии. Хорошее направление, чтобы прийти к букмекеру и сказать, что мы анализируем поведение игрока по таким-то метрикам и определяем вероятность того, что его «занесет».

В ближайшие два года у государства появится и бюджет на это, и инстанции, которые этим занимаются», – рассказал Медведь на лекции в технопарке «Сколково», посвященной маркетингу в спорте.

