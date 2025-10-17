Максим Афанасьев: «У некоторых операторов объем «спящих» средств может быть существенным. Облагать их налогом неправильно»

Директор Sportradar по спортсбуку Максим Афанасьев оценил систему налогообложения букмекеров в России.

На данным момент БК платят целевые отчисления по ставке 2% от депозитов игроков, также планируется введение дополнительного налога в размере 5% от депозитов. Первая СРО предлагает пересмотреть предложение Минфина и собирать налоги с GGR (Gross Gaming Revenue) – разницы между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами.

«GGR точнее отражает реальность бизнеса. Если брать депозиты, нужно учитывать, что не все введенные деньги сразу идут в игру и не все потом выводятся обратно.

Типичная ситуация: клиент завел 1000 рублей, сыграл на 500, а остальные 500 просто лежат на счете.

У некоторых операторов объем таких «спящих» средств может быть очень существенным. Эти деньги не являются ни доходом, ни расходом, и облагать их налогом неправильно», – считает Афанасьев.

