Дюков о новых налогах для букмекеров: «Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению поступлений в российский спорт»

Александр Дюков надеется, что введение новых налогов для букмекеров не повлияет на финансирование спорта.

Ранее Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. В списке предложений – новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

«Главное, чтобы это решение было взвешенным, хорошо просчитанным. Вы знаете, что букмекеры оказывают определенную поддержку спорту, не только футболу. Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению тех поступлений, которые получает российский спорт.

Вы знаете все наши проекты, я считаю, что они эффективны, поэтому мы рассчитываем получить финансирование на их дальнейшую реализацию. Это и проект «Футбол в школе», и Юношеская футбольная лига, и другие инициативы по развитию и популяризации футбола», – заявил президент РФС.

Ожидается, что налоги для БК принесут в бюджет около 317 млрд рублей за три года.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
