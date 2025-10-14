Правительство одобрило законопроект о штрафах до 7 млн рублей за скрытую рекламу азартных игр
Законопроект о штрафах за скрытую рекламу азартных игр поддержали в Правительстве.
На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности за скрытую рекламу азартных игр. Например, продвижение онлайн-казино под видом личного опыта и «информационных» публикаций, размещение реферальных ссылок и другие подобные действия.
Предлагаемые максимальные размеры штрафа: для граждан – до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 млн рублей, для юридических – до 7 млн рублей с возможным приостановлением деятельности на 90 суток.
В Правительстве одобрили законопроект при условии его доработки: необходимо детальное описание действий, которые считаются нарушениями, а также обоснование предлагаемых штрафов.
