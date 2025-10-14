0

Минфин предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай

На территории Республики Алтай может появиться игорная зона.

Законопроект с соответствующим предложением подготовил Минфин. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай.

Принятие и реализация федерального закона позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ФППНПА
