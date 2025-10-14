Первая СРО попросила АП, Госдуму и Минспорта пересмотреть новые налоги для букмекеров: «Законопроект делает бизнес убыточным и создает условия для перехода игроков к нелегалам»

Первая СРО призвала органы власти изменить законопроект о налогообложении букмекерской деятельности.

Ранее Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. В списке предложений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

Первая саморегулируемая организация букмекеров направила обращения в Администрацию Президента РФ, Правительство, Государственную Думу и Министерство спорта с просьбой пересмотреть положения законопроекта.

В обращении Первой СРО подчеркивается, что законопроект ошибочно трактует «доход» как всю выручку от принятых ставок, тогда как фактически доходом является разница между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами.

«По данным Первой СРО, расчеты, основанные на бухгалтерской отчетности букмекеров за 2024 год, показывают, что чистая прибыль отрасли за вычетом обязательных платежей и маркетинговых расходов составляет в среднем 5% от суммы принятых ставок.

Увеличение целевых отчислений на спорт к 2028 году до 2,5% приведет к снижению чистой прибыли на 0,5%, что в совокупности с введением налога с выручки в размере 5% автоматически делает букмекерский бизнес убыточным», – говорится в обращении.

В письме подчеркивается, что в случае принятия законопроекта в текущей редакции букмекерский рынок может сократиться вдвое. Принятие законопроекта вынудит операторов поднимать маржинальность и сокращать издержки, что приведет к ухудшению коэффициентов, снижению привлекательности легальных ставок и массовому уходу игроков на нелегальные платформы.

«Документ отражает консолидированную позицию участников легального букмекерского рынка России. Мы обратились к основным ведомствам, которые участвуют в согласовании и способны повлиять на изменение положений законопроекта. Наша позиция выверена, обоснована цифрами и согласована с участниками рынка. С ней согласны ключевые представители отрасли.

Бурный рост «черного» рынка – это главное негативное последствие принятия закона в нынешней редакции. Уже сейчас соотношение лицензированных и нелегальных операторов становится угрожающим. Это порядка 40% теневого рынка с огромным оборотом средств, с которого не платятся ни налоги, ни отчисления.

Получается, что текущий законопроект создает все условия для массового перехода игроков к нелегалам – то есть поощряет то, с чем государство борется более 10 лет. Нелегалы и без того активно привлекают аудиторию, а тут получится просто «идеальный шторм». Мы видим, как самые активные из них уже таргетируют российскую аудиторию, предлагая более выгодные условия.

Клиентам станет просто экономически невыгодно играть у легальных операторов. А это значит, что государство не только не получит запланированные налоговые поступления, но и потеряет в целевых отчислениях.

Пострадает Российский спортивный фонд, многие спортивные федерации лишатся источников финансирования. Сокращение спонсорских контрактов станет двойным ударом для национального спорта.

Важно сохранить баланс, обеспечить учет интересов государства, но при этом не допустить потери легальной отрасли. Только в этом случае можно рассчитывать на планомерное развитие рынка, обеспечивающее ежегодный рост целевых отчислений.

Предложенное рынком решение как раз обеспечивает такой баланс. Расчеты показывают, что при переходе на исчисление налога с реального дохода, с разницы между принятыми ставками и выигрышами, бюджет получит сопоставимые с запланированными суммы налоговых поступлений.

При этом система поддержки спорта за счет целевых отчислений и спонсорства продолжит работать и выполнять свою прямую функцию», – заявила президент Первой СРО Ольга Журавская.

Ожидается, что налоги для БК принесут в бюджет около 317 млрд рублей за три года.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?