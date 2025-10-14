БЕТСИТИ рассчитал выигрышем все ставки на ничью СКА и «Автомобилиста» в основное время. Победная шайба петербуржцев была засчитана ошибочно

Букмекер БЕТСИТИ рассчитал выигрышем ставки на ничью в матче СКА – «Автомобилист» в основное время.

13 октября команда Игоря Ларионова обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победное взятие ворот на 46-й минуте было засчитано ошибочно – шайба влетела с внешней стороны сетки.

«Победный гол СКА в матче с «Автомобилистом» оказался не совсем легитимным. А точнее – совсем не легитимным. Шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

Поэтому мы решили, что справедливый итог этой игры – ничья. И рассчитали все ставки на этот исход выигрышем.

Победа СКА тоже рассчитана выигрышем», – сообщили в БЕТСИТИ.