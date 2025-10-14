Гендиректор PARI о ставках на киберспорт: «В этом сегменте почти нет тех, кто относится к беттингу неправильно. Нет истории про «заработать на ставках», ребята очень осознанны»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь высказался об аудитории бетторов, которая ставит на киберспорт.

– Аудитория кибера взрослеет?

– Важнее, что она кросс-спортивная: человек пришёл к нам через киберспорт, потом ушёл в хоккей, затем – в теннис. Мы считаем инвестиции шире, чем просто «мы привлекли киберигрока».

Да, аудитория взрослеет, укрепляется. И в этом сегменте классно, что почти нет тех, кто относится к беттингу не так, как нам хотелось бы.

Для большинства это фан – способ добавить эмоций, сопереживать и поддерживать ребят. Нет истории про «заработать на ставках», поэтому ликбез практически не требуется. Минимум случаев, когда нужно направлять на ответственную игру и «сбавлять темп». Ребята очень осознанны, – заявил Медведь.

Пирло – амбассадор «Фонбета», объявил Романо. Мощный ответ Роналдиньо и Winline