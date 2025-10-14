Краснов о контрактах Winline и «Фонбет» с Роналдиньо и Пирло: «Важно выбрать футболиста с репутацией, чтобы болельщик воспринимал его как своего – неважно, за какой клуб ты болеешь»

Экс-глава отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов оценил контракты Winline и «Фонбет» с Роналдиньо и Пирло.

«Как мне кажется, основной мыслью было выбрать футболиста с репутацией, при которой болельщик воспринимал бы этого футболиста как своего, как звезду мирового футбола. И неважно, за какой клуб ты болеешь. Вот Пирло, как мы знаем, поиграл и в «Милане», и в «Интере», и в «Ювентусе». Но по всему миру его уважают.

Такая же история с Роналдиньо. Как раз при подписании бразильца показывали его знаменитый гол в ворота «Реала», где ему аплодировал «Сантьяго Бернабеу». Для всего мира это столпы, которым не грозит обструкция от фанатов.

Надо отметить, что решает фактор, для какого рынка было подписание. В первую очередь, конечно, это российский рынок, но не только – а еще страны, где у букмекерской компании есть лицензия, а именно Беларусь, Казахстан. Но, возможно, и какие-то другие рынки, о которых мы можем только догадываться», – написал Краснов в блоге на Спортсе’’.

Роналдиньо и Пирло – теперь амбассадоры наших букмекеров. Зачем их подписали?