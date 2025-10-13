Краснов о новых налогах для букмекеров: «Появись эти новости раньше, мы вряд ли увидели бы контракты Winline и «Фонбет» с Роналдиньо и Пирло»

Экс-глава отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов высказался о контрактах российских букмекеров с Роналдиньо и Пирло.

«В последние две недели топ-2 российских букмекера объявили о подписании в качестве амбассадоров знаменитых футболистов. Сначала это сделал Winline, подписав Роналдиньо. На днях уже «Фонбет» объявил, что Андреа Пирло будет их международным амбассадором.

На мой взгляд, в первую очередь это связано с будущим чемпионатом мира по футболу, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. Чуть менее года – хорошее время, чтобы качественно активировать амбассадорство такого уровня.

Стоит отметить, переговоры что с Роналдиньо, что с Пирло шли и завершились подписанием еще до новостей от Минфина о новых налогах. Думаю, что это дорогие контракты, порядка несколько сотен миллионов рублей – и если бы об инициативе государства поднять ставки для букмекеров было известно раньше, мы вряд ли увидели бы такого рода подписания», – написал Краснов в блоге на Спортсе’’.

Роналдиньо и Пирло – теперь амбассадоры наших букмекеров. Зачем их подписали?