Экс-глава спонсорства BetBoom: «Роналдиньо не приедет в Россию по контракту с Winline, насколько знаю»

Экс-глава отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов рассказал о том, как букмекерские компании выбирают амбассадоров.

«В первую очередь, это должна быть нейтральная фигура мирового уровня, которая будет восприниматься болельщиками положительно. Возможности использования имиджа, то, как именно ты можешь договориться с футболистом, что будет указано в контракте – это обязательно.

Да, ты можешь снять с ним рекламный ролик, использовать фото в рекламных материалах, сам образ футболиста. Но думаю, что в текущей ситуации важный фактор – может ли амбассадор приехать в Россию, чтобы провести какие-то офлайн-активации.

Насколько я знаю, Роналдиньо не сможет приехать в Россию по текущему контракту», – рассказал Краснов в блоге на Спортсе’’.

Ранее экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии стал амбассадором Winline. Представители беттинг-индустрии оценивают контракт более чем в 1 миллион долларов.

