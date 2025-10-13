  • Спортс
  • Гендиректор PARI о букмекерском рынке: «Мы все входим в интересную фазу экономики – в лучшем случае это стагнация. Нас ждут непростые периоды»
Генеральный директор PARI Руслан Медведь высказался о перспективах роста букмекерского рынка в России.

– Перспективы роста беттинга в России на три-пять лет: их можно обозначить или это сплошная турбулентность, которая продолжается?

– Скажу не от лица CEO PARI, а как наблюдатель. Прогнозы на ближайшее время – сдержанные. Мы все входим в интересную фазу экономики – в лучшем случае это стагнация. Нас ждут непростые периоды трансформаций и переоценок. Уже видно: потребительская активность снижается, многие компании недовыполняют планы.

Беттингу грех жаловаться – рост продолжается, пусть не такими темпами, как раньше, но индустрия развивается. Просто до нас доехала общая экономическая динамика. Думаю, такой бешеной динамики не будет, однако рост останется.

По цифрам: прошлый год – +42% к объему рынка ставок. В этом – дай бог 20-25%, это будет успех. Пока до 20% далеко, по нашим прикидкам. Но это все равно рост, опережающий многие секторы.

Дальше многое зависит от международных отношений, вовлеченности аудитории в противостояния клубов и лиг. Факторов много, на горизонте двух-трех лет сложно предсказать масштаб, – заявил Медведь.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Чемпионат»
