Федерация настольного тенниса получила 300 млн рублей отчислений от букмекеров за 2-й квартал
Федерация настольного тенниса России (ФНТР) отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров.
ЕРАИ перечислил ФНТР 300 миллионов рублей в качестве отчислений от букмекеров за второй квартал 2025 года.
50 млн рублей из этой суммы направлено на финансирование профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Оставшиеся 250 млн пошли на финансирование работ, связанных со «строительством, осуществлением реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов спорта».
За первый квартал ФНТР получила от букмекеров 599,6 миллиона рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ФНТР
