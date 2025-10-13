0

Федерация настольного тенниса получила 300 млн рублей отчислений от букмекеров за 2-й квартал

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров.

ЕРАИ перечислил ФНТР 300 миллионов рублей в качестве отчислений от букмекеров за второй квартал 2025 года.

50 млн рублей из этой суммы направлено на финансирование профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Оставшиеся 250 млн пошли на финансирование работ, связанных со «строительством, осуществлением реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов спорта».

За первый квартал ФНТР получила от букмекеров 599,6 миллиона рублей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ФНТР
