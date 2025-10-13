  • Спортс
0

Экс-глава спонсорства BetBoom о букмекерах: «Отдельно закупать рекламу на ТВ в несколько раз дороже, чем делать активации через контракты с зарубежными клубами»

Экс-глава отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов рассказал о выходе букмекеров на международный рынок через контракты с зарубежными амбассадорами.

Ранее Winline подписал контракт с Роналдиньо, а амбассадором «Фонбет» стал Андреа Пирло.

«По сути, это единственный канал взаимодействия с иностранными футболистами/командами в данной ситуации.

До начала СВО российские букмекеры активно осваивали международные рынки и становились региональными партнерами зарубежных популярных клубов. Тот же «Фонбет» был официальным партнером «Реала», «Милана», «ПСЖ». «Лига Ставок» работала с «Монако», БЕТСИТИ работал с «Ливерпулем», тогда еще живой Parimatch работал с английскими клубами.

В общем, такое сотрудничество существовало. В чем было его глобальное преимущество? Букмекер становился партнером всего клуба и сразу же получал нужные ему опции.

Во-первых, говорить о том, что он официальный партнер клуба, использовать его символику и логотип в своих рекламных кампаниях, а также получал образы футболистов. Не менее трех, что важно (для справки – меньше нельзя, иначе это уже расценивается как индивидуальное спонсорство). Например, благодаря сотрудничеству с «Реалом» в коммуникации «Фонбета» использовались образы Марсело, Серхио Рамоса, Карима Бензема и Луки Модрича.

Еще одной важной опцией таких контрактов была реклама на виртуальных LED-бортах во время трансляций матчей европейских чемпионатов по федеральному «Матч ТВ». Букмекеры могли на этом сэкономить – отдельно закупать рекламу на ТВ в рамках тендеров было в несколько раз дороже, чем делать активации в рамках контрактов с зарубежными клубами.

У меня был личный опыт в период работы в BetBoom. Вел переговоры, в частности, с «Боруссией» Дортмунд, «Лиллем», тогда еще действующим чемпионом Франции и «Ромой». Часть соглашений была реализована, но не полностью, вмешались события февраля 2022 года. На данный момент подобное сотрудничество с зарубежными клубами невозможно», – написал Краснов в блоге на Спортсе’’.

Роналдиньо и Пирло – теперь амбассадоры наших букмекеров. Зачем их подписали?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортcе’‘
