Итоги второго уикенда 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET

11 и 12 октября в Международном центре бокса состоялся второй уикенд шестого сезона Лига Ставок MEDIA BASKET — самого яркого турнира на стыке шоу-бизнеса и баскетбола. Хедлайнерами игровых дней выступили рэпер Крип-а-Крип и YASMI.

Результаты матчей 11 октября:

Underground Bizne$ провели результативный игровой день, оформив две уверенные победы: сначала переиграли Favela Basket со счётом 25:19, а затем в упорной борьбе одолели Auf Basketball Club — 38:34.

БК «10» сначала уступили Hoops — 23:42, а затем разгромили дебютантов турнира Funny Dance x NILETTO — 39:17.

Вице-чемпионы 5-го сезона, самая медийная команда Лига Ставок MEDIA BASKET, Hoops одержала 2 убедительные победу над Favela Basket и БК «10».

«Качает Россия» одержали две победы подряд над Auf Basketball Club— 18:12 и

Funny Dance x NILETTO со счетом 48:18 — один из наиболее убедительных результатов тура.

Результаты матчей 12 октября:

DAWGS продемонстрировали высокий уровень игры, оформив две победы подряд: сначала уверенно переиграли T-Squad — 27:16, а затем не оставили шансов Alikson Team — 29:19.

GOATS x ALLSTARS начали день с яркой победы над MDK Basket Club — 25:11, а затем в упорной борьбе одолели SBC — 24:21.

Blatosphera вырвали победу у Players Club — 27:26. Один из самых эмоциональных и напряжённых матчей игрового дня.

Sky Club продолжили уверенное выступление, одержав победу над SBC со счетом 30:28.

Alikson Team, несмотря на поражение от DAWGS, сумели реабилитироваться и уверенно переиграли Pena Team — 23:14.

В результате прошедших игровых турниров лидером группы А стала команда Макана – SKY CLUB. В группе Б — Качает Россия. Оба коллектива пока идут без поражений после двух уикендом. Следующий игровой уикенд состоится 17, 18 и 19 октября. Матчи пройдут в Международном центре бокса по адресу Москва, Новолужнецкий проезд, 13. Билеты на следующий тур уже в продаже.

О проекте:

Лига Ставок MEDIA BASKET — первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Здесь встречаются профессиональные спортсмены, блогеры, артисты и инфлюенсеры. Участие звезд и уникальный формат игр 3х3 на два кольца делают каждый матч ярким событием на стыке спорта и развлечений. Проект стремительно набрал популярность среди молодежи и стал новой культурной точкой притяжения в мире уличного баскетбола.

