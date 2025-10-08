1

Прокуратура возобновила проверку по заявлению Писарского против РФС и букмекерской компании

Прокуратура Москвы возобновила проверку по заявлению Владимира Писарского против РФС и «Бетсити».

В июле 2025-го нападающий обратился в полицию с просьбой проверить на предмет наличия признаков преступления в действиях БК «Бетсити» и должностных лиц РФС. По версии Писарского, РФС и букмекер могли незаконно обмениваться его персональными данными.

Изначально правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. Футболист обжаловал решение в прокуратуре, и теперь заявление направлено на повторное рассмотрение.

Помимо «Бетсити», заявление в полицию от имени Писарского будет подано и на должностных лиц БК Winline. Как заявляет юрист игрока Антон Смирнов, департамент защиты игры РФС и Winline незаконно распространили персональные данные Писарского.

Напомним, 3 июля комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал Антона Смирнова
