Букмекер William Hill прекратит работу в 13 странах. Бывший беттинг-партнер «Челси», «Тоттенхэма» и «Эвертона» покинет рынки в декабре

Британский букмекер William Hill прекратит работу сразу в 13 странах.

10 стран, которые покинет букмекер, расположены в Африке. Со 2 декабря жители Анголы, Боливии, Буркина-Фасо, Камеруна, Кении, Мозамбика, Непала, Никарагуа, Нигерии, Республики Конго, ДР Конго, Сомали и Вьетнама больше не смогут размещать ставки в William Hill.

Причины ухода не раскрываются. Ранее стало известно о возможном закрытии до 200 пунктов приема ставок William Hill на фоне повышения налогов на азартные игры в Великобритании.

Букмекер является титульным спонсором чемпионата Шотландии, а также сотрудничал с такими клубами, как «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

