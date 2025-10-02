Состоялось первое заседание попечительского совета РСФ во главе с Дегтяревым. Утверждены ключевые документы, определяющие деятельность фонда

В Москве состоялось первое заседание попечительского совета Российского спортивного фонда, который займется распределением целевых отчислений от букмекеров.

Ранее все отчисления перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую спортивным федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта. По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

В состав попечительского совета РСФ помимо Дегтярева вошли гендиректор фонда Антон Егорьков, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сенатор Сергей Карякин, депутаты Игорь Ананских, Борис Иванюженков и Амир Хамитов, представитель аппарата правительства Наталья Паршикова и почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

«Попечительский совет утвердил ключевые документы, определяющие деятельность фонда. Приняты положения о порядке работы совета, правления и генерального директора, согласованы организационная структура и штатное расписание.

Члены правления договорились до конца 2025 года провести отдельное заседание по рассмотрению заявок в рамках переходного периода работы фонда до конца 2025 года», – сообщили в министерстве спорта РФ.

