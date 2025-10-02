  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Состоялось первое заседание попечительского совета РСФ во главе с Дегтяревым. Утверждены ключевые документы, определяющие деятельность фонда
0

Состоялось первое заседание попечительского совета РСФ во главе с Дегтяревым. Утверждены ключевые документы, определяющие деятельность фонда

В Москве состоялось первое заседание попечительского совета Российского спортивного фонда, который займется распределением целевых отчислений от букмекеров.

Ранее все отчисления перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую спортивным федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта. По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

В состав попечительского совета РСФ помимо Дегтярева вошли гендиректор фонда Антон Егорьков, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сенатор Сергей Карякин, депутаты Игорь Ананских, Борис Иванюженков и Амир Хамитов, представитель аппарата правительства Наталья Паршикова и почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

«Попечительский совет утвердил ключевые документы, определяющие деятельность фонда. Приняты положения о порядке работы совета, правления и генерального директора, согласованы организационная структура и штатное расписание.

Члены правления договорились до конца 2025 года провести отдельное заседание по рассмотрению заявок в рамках переходного периода работы фонда до конца 2025 года», – сообщили в министерстве спорта РФ.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Министерство спорта РФ
Леонид Слуцкий
Законы
Российский спортивный фонд
logoАлександр Жуков
Ставки на сегодня
Букмекеры
logoМихаил Дегтярев
Ставки на спорт
logoСергей Карякин
logoВиталий Смирнов
Финансы
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Дегтярев об отчислениях букмекеров: «В конце года на счетах РСФ будет до 18 млрд рублей»
35сегодня, 09:14
Глава ЕРАИ Грачев: «По моим оценкам, букмекерский рынок сейчас растет примерно на 5% в год»
вчера, 18:59
42 млрд рублей – ожидаемые целевые отчисления букмекеров в 2026 году (ЕРАИ)
вчера, 10:55
Глава ЕРАИ о замедлении роста букмекерского рынка: «Основная причина – проблемы с мобильным интернетом в регионах»
вчера, 10:01
Президент «Лиги Ставок» Красовский о контрактах с иностранными клубами: «МЮ» в два раза дешевле, чем «Зенит»
9вчера, 09:35
«Фонбет» выкупил строящийся бизнес-центр «Stone Курская» за 5-7 млрд рублей («Коммерсантъ»)
вчера, 08:59
«Лига Ставок» стала спонсором трансляций Евролиги на Okko
130 сентября, 18:18
«Чтобы повысить собираемость налогов, нужно зачищать весь теневой бизнес – онлайн-казино, ставки на криптовалюту». ОП о новых налогах для букмекеров
130 сентября, 08:06
Советник гендиректора «Фонбет» об удержании налога со всех выигрышей в БК: «Еще один значимый фактор, снижающий привлекательность легального рынка»
130 сентября, 07:52
Давыдов об удержании налога с каждого выигрыша в БК: «Инициатива ничего хорошего не несет. Клиент платит налог, даже если фактически дохода нет»
129 сентября, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо
Лига Добра: От Эвереста до Северного полюса
29 сентября, 13:28Промо
Новая спортивная точка на карте от Лиги Ставок
29 сентября, 10:36Промо
В Нидерландах все легальные казино используют манипуляции. Игроков вынуждают тратить больше времени и денег (Behavioural Insights)
128 сентября, 15:30
«Лига Ставок» выплатила 364 млн рублей в рамках акции «Новый Джекпот»: 113 новых миллионеров
26 сентября, 11:12Промо
«Самое важное – чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию» – Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев
25 сентября, 10:57Промо
Сергей Игнашевич: «В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером»
24 сентября, 14:51Промо
«Лига Тур»: в Санкт-Петербург за фрибетом до 100 000 рублей
23 сентября, 17:48Промо
Руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ: «Букмекеры – создатели событий, катализаторы эмоций и партнеры по развитию для клубов и городов»
23 сентября, 13:41Промо
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35