Глава ВЦИОМ о новых налогах для букмекеров: «Выбрана достаточно лояльная ставка. При высокой возникнет соблазн уйти в тень»

Во ВЦИОМ назвали «лояльной мерой» новые налоги для букмекеров.

Ранее Правительство одобрило законопроект Минфина о налоговой реформе для букмекеров: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

«Есть риск того, что если ставка будет слишком высокой для организаторов игорного бизнеса, возникнет соблазн уйти в тень. Это явно не то, чего государство ожидает. Поэтому ставка выбрана достаточно лояльная», – заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

