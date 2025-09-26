  • Спортс
Депутат Миронов назвал «полумерами» новые налоги для БК: «От казино и букмекеров не убудет. Они запросто могут поделиться с бюджетом сверхприбылями»

Сергей Миронов считает недостаточными новые налоги для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Отдельное направление – повышение налогов на игорный бизнес, и я рад, что в Правительстве отчасти прислушались к нашему мнению и вроде собираются это сделать.

И все же такое повышение – это полумеры. Весной этого года «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект с другими ставками. В среднем по каждому направлению игорного бизнеса мы предлагаем поднять налоги в два раза.

Я уверен, что от казино и букмекеров, которые ничего не производят, от этого не убудет, и они запросто могут поделиться с бюджетом своими сверхприбылями», – заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду».

По оценке Правительства, новые налоги для БК будут приносить около 70 млрд рублей в бюджет ежегодно.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Справедливая Россия – За правду»
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
