«Фонбет» и Winline попали в топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли (Forbes)

Два букмекера попали в рейтинг 100 крупнейших компаний России от Forbes.

«Компании ранжированы по чистой прибыли по итогам 2024 года. Чистая прибыль указана в рублях, прибыль в других валютах пересчитана в рубли по средним курсам за соответствующие временные периоды 2024 финансового года», – сообщили в Forbes.

«Фонбет» занял 54-е место в рейтинге с чистой прибылью в размере 37,4 млрд рублей. По сравнению с 2023-м чистая прибыль букмекера сократилась на 36,8%.

Winline расположился на 83-й позиции. Чистая прибыль компании увеличилась с 26,9 до 27,7 млрд рублей по сравнению с 2023 годом.

Также в рейтинг попала НКО «Мобильная карта» – оператор ЕЦУПИС, который получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. «Мобильная карта» заняла 66-е место, чистая прибыль увеличилась с 20 до 31 млрд рублей.

