  • Гендиректор PARI о новых налогах для БК: «Многие средние и малые игроки будут вынуждены уходить с рынка или искать альтернативы вне легального сектора»
0

Генеральный директор PARI Руслан Медведь прокомментировал возможное введение новых налогов для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Резкое увеличение налоговой нагрузки для букмекерских компаний фактически ставит российский рынок в число самых высокооблагаемых в мире.

Для операторов за пределами первой пятерки это станет критическим барьером: их доходы существенно сократятся, и многие средние и малые игроки будут вынуждены либо уходить с рынка, либо искать альтернативы вне легального сектора.

Очевидно, что последствия затронут и спортивную сферу: прямые спонсорские контракты будут сокращаться, а общий объем финансирования спорта – снижаться», – заявил Медведь.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
