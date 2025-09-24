Президент «Лиги Ставок»: «Налог в 5% может привести к исчезновению легальной букмекерской отрасли в России»

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский оценил предложение Минфина.

Ранее министерство направило в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Предложенный налог в 5% на принятые ставки может привести к полному исчезновению легальной букмекерской отрасли в России. В настоящее время черный рынок уже занимает до 40% нашей отрасли, что автоматически влечет за собой потери целевых отчислений, которые легальные букмекеры направляют в федеральный бюджет для финансирования национального спорта, включая детско-юношеский, и реабилитацию участников СВО.

Также букмекерские компании будут вынуждены отказаться от спонсорских контрактов с федеральными федерациями и рекламных контрактов спортивных трансляций, сократить операционные расходы.

Маржа легальных букмекеров составляет 5-8%. При налоге в 5% компании с маржей 5-6% сразу теряют свою выручку. Также необходимо помнить, что с 1 января 2026 года целевые отчисления вырастут до 2,25%, что совокупно вынудит большинство букмекеров работать в минус, и это, не учитывая комиссию ЕЦУПИСа. То есть маржа букмекеров будет 12-18%, а маржа нелегального сектора – 5-6%. Это ярко показывает, что легальный сектор перестанет существовать.

Важно отметить, что черный рынок сейчас в основном контролируется иностранными компаниями, многие из которых имеют украинское происхождение, и их прибыль идет на финансирование ВСУ.

Убежден, что данное предложение исходит от представителей Минфина, которые не имеют глубокого понимания специфики букмекерской отрасли. У нас есть регулятор – ЕРАИ, который знаком с нюансами нашего бизнеса и понимает, какую нагрузку он способен выдержать.

В связи с вышеизложенным, комментировать налог в 25% на прибыль букмекерских компаний считаю нецелесообразным, так как при текущих условиях прибыли просто не будет», – заявил Красовский.