38

Президент «Лиги Ставок»: «Налог в 5% может привести к исчезновению легальной букмекерской отрасли в России»

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский оценил предложение Минфина. 

Ранее министерство направило в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Предложенный налог в 5% на принятые ставки может привести к полному исчезновению легальной букмекерской отрасли в России. В настоящее время черный рынок уже занимает до 40% нашей отрасли, что автоматически влечет за собой потери целевых отчислений, которые легальные букмекеры направляют в федеральный бюджет для финансирования национального спорта, включая детско-юношеский, и реабилитацию участников СВО.

Также букмекерские компании будут вынуждены отказаться от спонсорских контрактов с федеральными федерациями и рекламных контрактов спортивных трансляций, сократить операционные расходы.

Маржа легальных букмекеров составляет 5-8%. При налоге в 5% компании с маржей 5-6% сразу теряют свою выручку. Также необходимо помнить, что с 1 января 2026 года целевые отчисления вырастут до 2,25%, что совокупно вынудит большинство букмекеров работать в минус, и это, не учитывая комиссию ЕЦУПИСа. То есть маржа букмекеров будет 12-18%, а маржа нелегального сектора – 5-6%. Это ярко показывает, что легальный сектор перестанет существовать. 

Важно отметить, что черный рынок сейчас в основном контролируется иностранными компаниями, многие из которых имеют украинское происхождение, и их прибыль идет на финансирование ВСУ.

Убежден, что данное предложение исходит от представителей Минфина, которые не имеют глубокого понимания специфики букмекерской отрасли. У нас есть регулятор – ЕРАИ, который знаком с нюансами нашего бизнеса и понимает, какую нагрузку он способен выдержать.

В связи с вышеизложенным, комментировать налог в 25% на прибыль букмекерских компаний считаю нецелесообразным, так как при текущих условиях прибыли просто не будет», – заявил Красовский.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Пресс-служба «Лига Ставок»
Лига Ставок
Законы
Беттинг-эксперты
Ставки на сегодня
Букмекеры
Юрий Красовский
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Будем вынуждены пересмотреть или отказаться от большинства контрактов». Гендиректор «Фонбет» о налогах для БК
64сегодня, 12:20
Гендиректор БЕТСИТИ о новых налогах: «Совокупный эффект от этих мер может оказаться критическим как для бизнеса, так и для отрасли в целом»
2сегодня, 12:11
Владимир Прокофьев: «Новые налоги для букмекеров могут убить индустрию легального беттинга в России»
2сегодня, 10:53
«Объем прямой поддержки спорта с нашей стороны может быть значительно сокращен». Olimpbet – о новых налогах для букмекеров
1сегодня, 09:53
Давыдов о новых налогах для букмекеров: «Предлагаемые изменения поставят многие легальные БК на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию»
3сегодня, 09:12
Дегтярев об отчислениях букмекеров в РСФ: «Жду атак, что мы зажали деньги и не финансируем федерации. Не надо бабушку лохматить и «горбатого лепить» – надо подождать»
111сегодня, 08:48
Оганезов о новых налогах для букмекеров: «Такое фискальное бремя отбросит бизнес в 90-е, когда БК представляли собой полукриминальные структуры»
1сегодня, 07:58
Фигуристка Константинова о контракте Winline с Роналдиньо: «Наш спорт переживает не лучшие времена. И нужно поддерживать российских спортсменов – кто их еще поддержит?»
38сегодня, 07:33
Минфин предлагает ввести для букмекеров два новых налога – на игорный бизнес и на прибыль организаций
98сегодня, 06:19
Президент федерации бобслея Пегов – букмекерам: «Чем мы вас должны привлекать? Может, еще чечетку станцевать?! Вы обязаны нам помогать!»
5вчера, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50