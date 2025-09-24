«Объем прямой поддержки спорта с нашей стороны может быть значительно сокращен». Olimpbet – о новых налогах для букмекеров

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался об инициативе Минфина о введении новых налогов для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Мы всегда уважительно относимся к инициативам государства и понимаем важность формирования стабильной налоговой базы. Вместе с тем, стоит отметить, что букмекерская отрасль и сейчас вносит значительный вклад – помимо налогов, мы выделяем 2,5% в виде целевых отчислений и поддерживаем спортивные федерации через крупные спонсорские контракты.

В предлагаемой модели нагрузка на бизнес существенно возрастает, и это может привести к снижению наших возможностей в части прямой поддержки спорта. В результате отрасль, сохраняя налоговую отдачу в бюджет, может утратить значимую роль одного из ключевых партнеров спортивного сообщества.

Бизнес всегда адаптируется к новым условиям, и мы не являемся исключением. Однако в данном случае речь идет о двойной нагрузке – сохранении действующих целевых отчислений и одновременном введении новых налогов.

Это создаст необходимость пересмотра текущих приоритетов, в том числе участия в государственных спортивных проектах. На практике это означает, что объем прямой поддержки спорта с нашей стороны может быть значительно сокращен.

Мы понимаем важность сохранения доверия наших клиентов и партнеров, поэтому рассматриваем все возможные варианты оптимизации, чтобы минимизировать влияние новых условий на конечного игрока. В то же время очевидно, что дополнительная налоговая нагрузка может сказаться на экономике компаний, и это потребует комплексной корректировки бизнес-модели.

Главный вопрос здесь даже не в тарифах, а в том, как сбалансировать интересы государства, бизнеса и спортивных организаций», – рассказал Гусев Ставкам на Спортсе’’.

